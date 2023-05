Xie Feng, un diplomate de carrière ayant déjà une longue expérience à Washington, est arrivé à New York mardi, a annoncé l’ambassade chinoise dans un communiqué. Il remplace Qin Gang, qui a quitté son poste pour devenir ministre des Affaires étrangères.

PHOTO LI RUI, ASSOCIATED PRESS

(New York) Un nouvel ambassadeur de Chine est arrivé mardi aux États-Unis et s’est engagé à assumer la « lourde responsabilité » de gérer les « graves défis » que traversent les relations entre ces deux superpuissances.

Agence France-Presse

Xie Feng, un diplomate de carrière ayant déjà une longue expérience à Washington, est arrivé à New York mardi, a annoncé l’ambassade chinoise dans un communiqué. Il remplace Qin Gang, qui a quitté son poste pour devenir ministre des Affaires étrangères.

« À l’heure actuelle, les relations sino-américaines traversent de graves difficultés et sont confrontées à de sérieux défis », a déclaré M. Xie aux journalistes à l’aéroport, selon le communiqué.

« Je ressens à la fois un glorieux sens du devoir et une lourde responsabilité. Mes collègues et moi-même ferons face aux difficultés, assumerons nos responsabilités et serons à la hauteur de notre mission », a-t-il ajouté.

L’ambassadeur des États-Unis en Chine, Nicholas Burns, a organisé un « dîner d’adieu » pour M. Xie avant son départ « au moment où nous gérons les relations toujours difficiles entre les États-Unis et la Chine », a-t-il fait savoir sur Twitter. « Je me réjouis de travailler avec lui dans ses nouvelles fonctions », a ajouté le diplomate américain.

D’après sa biographie officielle, M. Xie, 59 ans, est originaire de la riche province du Jiangsu (est). Il était jusqu’à présent vice-ministre des Affaires étrangères et représentant du ministère à Hong Kong.

Il travaille pour les Affaires étrangères depuis au moins 1986, ayant notamment passé une longue période au bureau des affaires nord-américaines du ministère. Il a été en poste deux fois à Washington au début des années 2000 avant de devenir ambassadeur en Indonésie.

Les relations entre la Chine et les États-Unis se sont envenimées ces dernières années en raison de tensions concernant le commerce, la technologie, les droits humains et la question de Taïwan, entre autres.