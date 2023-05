(Washington) La situation migratoire à la frontière avec le Mexique va se transformer en « chaos » et « cauchemar » à compter de la semaine prochaine, ont mis en garde mercredi les républicains du Congrès américain, du fait de l’expiration d’une mesure sanitaire permettant d’expulser sans délai les migrants.

Agence France-Presse

L’expiration de ce dispositif, connu sous le nom de « Titre 42 », fait craindre aux autorités un pic d’entrées illégales aux États-Unis, une hypothèse qui inquiète l’administration Biden, accusée par l’opposition d’aggraver la crise en cours.

Le 11 mai, date d’expiration de la mesure, sera « un jour de cauchemar pour les Américains, particulièrement pour les habitants du Nouveau-Mexique et du Texas », deux États limitrophes du Mexique, a affirmé le sénateur Lindsey Graham lors d’une conférence de presse.

« L’Amérique est en état de siège », a assuré le ténor républicain.

Le républicain s’attend à ce que la fin de ce « Titre 42 » entraîne un doublement de l’afflux de migrants clandestins depuis le Mexique et que la police aux frontières soit débordée.

Un total de 900 000 à 1,1 million de migrants vont franchir la frontière dans « les 90 jours qui suivront », a-t-il avancé.

Le « Titre 42 », permettant de refouler immédiatement les migrants dépourvus de visa, dont les demandeurs d’asile, a été réactivé en 2020 par l’administration de l’ex-président Donald Trump, au nom de la lutte contre la pandémie de coronavirus. Son successeur, Joe Biden, en a prolongé la validité.

Lindsey Graham et d’autres sénateurs républicains ont enjoint au président Biden de conserver ce dispositif sanitaire, alors même que le gouvernement poursuit la levée des mesures anti-COVID-19 et va mettre fin, dès le 11 mai, à l’obligation vaccinale pour les voyageurs internationaux et les fonctionnaires fédéraux.

« J’ai demandé aux démocrates de se joindre à notre effort pour ne pas mettre fin au “Titre 42” le 11 mai. Il a été utilisé 2,3 millions de fois pour expulser des personnes qui étaient entrées ici illégalement », a déclaré M. Graham.

En vue de la levée du dispositif, l’administration du président Joe Biden a annoncé mardi envoyer 1500 soldats supplémentaires à la frontière des États-Unis avec le Mexique pour épauler les 2500 soldats assistant déjà la police aux frontières.

Le « Titre 42 » sera remplacé par le « Titre 8 » qui prévoit, contrairement au premier dispositif, de possibles poursuites pénales à l’encontre des migrants refoulés dépourvus de visa, ont mis en avant les autorités.