Procès civil pour diffamation

Une autre femme raconte avoir été agressée par Donald Trump

(New York) Une autre femme a raconté mardi avoir été agressée sexuellement par Donald Trump dans un avion à la fin des années 1970, lors d’un procès civil à New York où l’ancien président américain est poursuivi pour viol et diffamation par l’autrice E. Jean Carroll.