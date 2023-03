(Nations unies) Les États-Unis ont directement accusé lundi la Chine et la Russie d’« encourager » les tirs de missiles nord-coréens en empêchant une réponse unie du Conseil de sécurité de l’ONU sur cette question.

Agence France-Presse

L’ambassadrice des États-Unis à l’ONU, Linda Thomas-Greenfield, a accusé « trois pays » de « refuser de s’engager dans une diplomatie de bonne foi concernant cette menace » : la Corée du Nord « qui continue d’ignorer les multiples offres de dialogue » et « la Russie et la Chine, dont l’obstructionnisme au Conseil encourage la Corée du Nord à lancer des missiles balistiques en toute impunité ».

« Combien de fois la Corée du Nord doit-elle violer les obligations des résolutions du Conseil de sécurité avant que la Chine et la Russie ne cessent de servir de bouclier au régime nord-coréen », a-t-elle lancé lors d’une réunion du Conseil.

La Chine et la Russie avaient mis leur veto en mai dernier à une résolution imposant de nouvelles sanctions contre Pyongyang et aucune résolution ou déclaration du Conseil n’a été adoptée depuis malgré plusieurs tirs de missiles de la part de la Corée du Nord, le dernier en date ce week-end.

Les dernières manifestations d’unité du Conseil de sécurité sur le dossier nord-coréen remontent à 2017.

Sous l’administration de Donald Trump, les États-Unis avaient fait adopter à l’unanimité au Conseil de sécurité trois résolutions imposant trois séries de sanctions économiques lourdes à Pyongyang après des essais de missiles et nucléaires.

Dans une déclaration commune, neuf membres du Conseil (dont les États-Unis, la France et le Japon), plus la Corée du Sud, ont dénoncé lundi « un nombre sans précédent » de tirs de missiles qui « menacent non seulement la région mais la paix et la stabilité mondiale ».

« La Corée du Nord teste la détermination et la raison d’être du Conseil, et le Conseil doit agir », ont-ils ajouté.

La Chine et la Russie rejettent elles la responsabilité des tirs sur les États-Unis, pointant notamment du doigt des exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud.