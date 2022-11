(Buffalo) Le président Joe Biden envoie une aide fédérale à l’ouest de l’État de New York pour aider les autorités étatiques et locales à se relever de l’importante tempête hivernale qui a déversé jusqu’à 1,8 mètre de neige dans l’ouest et le nord de New York, a annoncé lundi la Maison-Blanche.

Associated Press

La déclaration d’urgence autorise le Département de la sécurité intérieure et l’Agence fédérale de gestion des urgences à coordonner les secours dans 11 comtés touchés par la tempête de neige d’effet de lac vendredi et samedi.

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a remercié le président Biden d’avoir accédé à sa demande d’aide d’urgence.

Elle a ajouté dans un communiqué de presse qu’elle et son équipe travaillaient d’arrache-pied pour aider les citoyens à se remettre de cette « tempête hivernale historique sans précédent et record ».

Le Service météorologique national des États-Unis a enregistré des bordées de 196 centimètres, samedi, à Orchard Park, résidence des Bills de Buffalo de la Ligue nationale de football (NFL) et de 183 centimètres à Natural Bridge, un hameau près de Watertown au large de l’extrémité est du lac Ontario.

La tempête a forcé les Bills à déplacer le match de dimanche contre les Browns de Cleveland à Detroit.

Plus de neige est tombée dans la nuit de dimanche dans certaines régions, mais elle s’est arrêtée au lever du jour lundi.

« Nous sommes enfin au sec », a assuré la météorologue du service météorologique, Liz Jurkowski.

Une interdiction de conduire avait été levée lundi matin dans la plupart des zones touchées par la tempête, mais les écoles restaient fermées à Buffalo et dans les villes voisines.

La tempête de neige a été la pire dans l’État de New York depuis novembre 2014, lorsque certaines communautés au sud de Buffalo avaient été frappées par 2,13 mètres de neige en trois jours.

Mme Jurkowski a dit que les totaux des chutes de neige pour cette tempête étaient toujours en cours de calcul lundi.