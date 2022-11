(Las Vegas) L’ancien président Donald Trump a été ovationné debout samedi à Las Vegas, lors d’un rassemblement du parti républicain, mais plusieurs dirigeants conservateurs l’ont critiqué pour les récents résultats décevants aux élections de mi-mandat.

Paula RAMON Agence France-Presse

Lors de son premier discours depuis l’annonce mardi de sa candidature à la Maison-Blanche en 2024, M. Trump, 76 ans, a loué son mandat et fait l’éloge de ses donateurs et de membres de la Coalition juive républicaine qui tient jusqu’à dimanche sa réunion annuelle à Las Vegas, dans le Nevada.

L’ancien président a refusé d’assumer la responsabilité des résultats électoraux des républicains, et notamment de ses poulains, aux « midterms » du 8 novembre. Il a, en revanche, déclaré que le parti républicain était « beaucoup plus grand et plus puissant qu’il ne l’était avant » son arrivée.

Il a une nouvelle fois samedi remis en cause la victoire du démocrate Joe Biden à la présidentielle en 2020.

« L’élection a été truquée », a déclaré le milliardaire qui s’exprimait par connexion vidéo, mais le public, qui l’avait chaleureusement accueilli, n’a pas réagi à ces propos.

Il a été ajouté à la dernière minute dans la liste des orateurs pour la réunion annuelle de la Coalition juive républicaine.

Sa participation a suscité des attentes, car plusieurs de ses détracteurs qui l’avaient précédé avaient invité à tourner la page et à miser sur « un leadership fort ».

« J’ai une excellente politique pour le Parti républicain : arrêtons de soutenir des candidats inéligibles fous dans nos primaires », a déclaré le gouverneur du New Hampshire (nord-est), Chris Sununu, sans nommer Trump.

Leaders forts, pas des célébrités

L’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, a été plus direct dans son discours et a insisté pour tenir Donald Trump responsable du résultat des élections de mi-mandat.

« Donald Trump a choisi des candidats avec un critère, un seul. Il ne s’agissait pas de leur éligibilité, de leur expérience, de leur sagesse ou de leur charisme. […] Mais s’ils croyaient ou non que l’élection présidentielle de 2020 a été volée. Si vous croyez en cela, je vous soutiens, sinon, je vous rejette », a lancé M. Christie, qui s’est adressé à la foule quelques heures avant l’ancien président.

« Eh bien, laissez-moi vous dire, ce n’est pas ce que représente ce parti. Ce n’est pas ce qu’il devrait représenter à l’avenir. Nous devons arrêter cela maintenant. Nous perdons parce que Donald Trump s’est mis au-dessus de tout le reste », a-t-il mis en garde.

Pour sa part, le gouverneur du Maryland Larry Hogan a une nouvelle fois critiqué M. Trump dans son discours vendredi.

« Même les partisans les plus ardents de Trump disent qu’ils en ont assez […] », a fait valoir M. Hogan.

Aux élections de mi-mandat, le Parti républicain avait promis une « vague rouge » qui éliminerait le Parti démocrate des deux chambres du Congrès à Washington.

Cependant, les républicains n’ont obtenu qu’une faible majorité à la Chambre des représentants, après que plusieurs candidats soutenus par Donald Trump ont été vaincus. Cela a été également le cas au Sénat — resté aux mains des démocrates — et dans des postes de gouverneurs considérés comme cruciaux.

M. Trump avait été précédé samedi par l’ancien premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou.

De son côté, l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo — qui a servi sous l’administration Trump et auquel les observateurs prêtent aussi des ambitions présidentielles — était présent au rassemblement.

« Notre parti a besoin de dirigeants forts, maintenant plus que jamais. Les personnalités, les célébrités, ne feront pas le travail », a-t-il dit vendredi, sans nommer Donald Trump.

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis, pressenti pour également participer à la primaire républicaine en vue de 2024, a été réélu triomphalement dans son État, ce qui a conduit certains médias conservateurs à voir en lui le nouveau chef du parti républicain.

Il doit prendre la parole samedi en clôture du rassemblement.