Les élections de mi-mandat de ce mardi ont rarement attiré autant d’attention, car nombre de candidats républicains susceptibles d’être élus sont des proches de Donald Trump – qui a les yeux rivés sur la présidentielle de 2024. Et parce que les démocrates, dirigés par un Joe Biden impopulaire, sonnent le tocsin de graves menaces à la démocratie. Voici notre guide pour suivre cette journée.

André Duchesne La Presse

Qui est en élection ?

Tous les membres (435) de la Chambre des représentants du Congrès des États-Unis, ainsi que 35 des 100 sénateurs.

Dans les États, 36 des 50 postes de gouverneurs et de nombreux postes électifs : représentants, sénateurs, lieutenants-gouverneurs, secrétaires d’État, juges, etc.

Toujours dans les États, certaines questions référendaires sont à suivre. En Alabama, un référendum a lieu sur le travail forcé des prisonniers. En Californie, les électeurs doivent se prononcer sur l’accès aux paris sportifs en ligne.

Cinq États proposent des questions sur l’avortement. D’autres se penchent sur la décriminalisation de la marijuana, l’augmentation du salaire minimum, etc.

PHOTO J. SCOTT APPLEWHITE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Les 435 sièges de la chambre des représentants sont en jeu dans les élections de mi-mandat.

Le mandat

Le mandat des représentants et sénateurs élus au fédéral commencera le 3 janvier 2023, à l’ouverture du 118e Congrès.

Les représentants sont élus pour deux ans et les sénateurs pour six ans.

Quel est le portrait actuel ?

On compte actuellement 220 démocrates et 212 républicains à la Chambre des représentants. Trois sièges sont vacants. Au Sénat, on compte 48 démocrates, 50 républicains et deux indépendants qui votent souvent avec les démocrates. Lorsqu’il y a égalité (50-50), c’est la présidente du Sénat et vice-présidente américaine Kamala Harris qui tranche… en faveur des démocrates.

Heures de vote

PHOTO GAELEN MORSE, REUTERS Des électeurs votant par anticipation à Columbus, en Ohio, le 1er novembre

Les États gèrent le processus électoral. Les heures d’ouverture et de fermeture des bureaux de vote varient d’un endroit à l’autre. Ils peuvent varier à l’intérieur d’un État, s’il compte plus d’un fuseau horaire.

Voici, à l’heure normale de l’Est dans tous les cas, les principales heures de fermeture des bureaux dans des États à suivre : Floride et Géorgie (19 h), Ohio (19 h 30), Pennsylvanie, Texas, Michigan, Illinois (20 h), New York, Wisconsin, Arizona (21 h), Nevada (22 h), Californie (23 h).

Quels sont les principaux enjeux ?

PHOTO EVELYN HOCKSTEIN, REUTERS Des gens manifestent contre l’avortement devant une clinique de planification familiale de Westland, au Michigan, où les électeurs voteront sur une mesure qui permettrait d’inscrire le droit à l’avortement dans la Constitution de l’État.

Un récent sondage du Pew Research Center montre que 79 % des électeurs affirment que la bonne tenue de l’économie est « très importante » pour orienter leur choix. Ce taux atteint 92 % chez les républicains. Les thèmes de l’avenir de la démocratie (70 %), de l’éducation (64 %), des soins de santé (63 %), des politiques énergétiques (61 %) et des crimes violents (61 %) suivent. L’avortement est considéré comme un thème « très important » chez 56 % des électeurs, alors que l’immigration est à 54 % et les changements climatiques, à 38 %.

Que disent les sondages ?

PHOTO CARLOS BARRIA, ARCHIVES REUTERS Électeurs devant un bureau de vote, à Mableton, en Géorgie, vendredi

Les républicains ont vécu une baisse des appuis au cours de l’été, à la suite de décisions impopulaires de la Cour suprême, notamment sur l’avortement. Mais ils ont repris l’avantage dans les sondages en raison des inquiétudes autour de l’inflation et de l’économie.

Selon le site fivethirtyeight.com, les républicains ont 80 % de chances de remporter entre 214 et 246 sièges (la majorité est de 218).

Au Sénat, c’est plus serré. Une égalité 50-50 est toujours possible. Le site fivethirtyeight.com donne aux républicains 80 % de chances de détenir entre 48 et 54 sièges après les élections, mais la course est très serrée dans plusieurs États.

Si les républicains regagnent la Chambre…

PHOTO EVELYN HOCKSTEIN, ARCHIVES REUTERS Kevin McCarthy, leader de la minorité à la Chambre des représentants

Si, comme le prédisent les sondages, les républicains reprennent le contrôle de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi en perdra la présidence (speaker). L’actuel leader de la minorité – Kevin McCarthy, proche de Donald Trump – risque fort de la remplacer. Un des premiers gestes que feraient les républicains sera de mettre un terme à la commission du 6-Janvier. Ils pourraient aussi déclencher une procédure de destitution (impeachment) contre Joe Biden, déclencher une enquête sur Hunter Biden, le fils du président, soupçonné de corruption, réduire l’aide à l’Ukraine, etc.

Comment suivre la soirée ?

PHOTO J. DAVID AKE, ASSOCIATED PRESS Le 118e Congrès des États-Unis sera en poste pour la deuxième moitié du mandat de Joe Biden à la présidence.

Sur le site internet et sur l’application mobile de La Presse, on pourra suivre les résultats en direct grâce à un clavardage. Ce clavardage reprendra mercredi matin. Une équipe de la salle de rédaction préparera plusieurs reportages à lire sur lapresse.ca, dans notre application mobile et dans La Presse+ du mercredi 9 novembre. À la télévision, on pourra suivre les résultats des élections à RDI, LCN et, bien entendu, sur toutes les grandes chaînes américaines. Sur l’internet, politico.com est l’un des nombreux sites qui offrira une couverture complète des résultats.

Sources : 270towin.com, fivethirtyeight.com, Pew Research Center, Yahoo !, The Hill, Politico, Los Angeles Times, Politico