Les courses aux élections de mi-mandat sont serrées, particulièrement au Sénat, actuellement composé de 48 démocrates, 50 républicains et 2 indépendants alignés sur les démocrates. Les regards se tournent aussi vers l’influent rôle de gouverneur d’État. Huit endroits à avoir à l’œil.

Janie Gosselin La Presse

Nevada

PHOTO CARLOS BARRIA, ARCHIVES REUTERS La candidat républicain du Nevada au Sénat, Adam Laxalt

PHOTO SAEED RAHBARAN, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES La sénatrice démocrate du Nevada, Catherine Cortez Masto 1 /2



Le Nevada fait partie de ces États clés qui pourraient déterminer qui contrôle le Sénat américain. Première femme latino-américaine élue au poste de sénatrice des États-Unis, la démocrate Catherine Cortez Masto brigue une réélection, mais est au coude à coude dans les sondages avec le républicain Adam Laxalt, ancien procureur de l’État. Las Vegas, capitale du jeu, a été particulièrement touché ces dernières années par les restrictions liées à la COVID-19 et par la hausse des prix. Les républicains misent d’ailleurs sur le thème de l’économie pour renverser la couleur des postes convoités, non seulement au Sénat américain, mais aussi au poste de gouverneur. Quant au poste de secrétaire d’État, le candidat républicain Jim Merchant, qui a nié publiquement la victoire de Joe Biden, a des chances d’être élu.

Arizona

PHOTO REBECCA NOBLE, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES La candidate républicaine au poste de gouverneur d’Arizona, Kari Lake

PHOTO PATRICK T. FALLON, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE La candidate démocrate au poste de gouverneur d’Arizona, Katie Hobbs 1 /2



Kari Lake fait frémir les démocrates en Arizona. L’ancienne présentatrice de nouvelles, appuyée par Donald Trump, espère succéder à son collègue républicain au poste de gouverneur. Elle se bat contre l’actuelle secrétaire d’État Katie Hobbs, décriée par les partisans trumpistes pour avoir confirmé la victoire de Joe Biden aux dernières élections. Le républicain qui se présente pour lui succéder, Mark Finchem, a d’ailleurs indiqué qu’il n’aurait pas certifié le résultat s’il avait été en poste. Au Sénat, l’astronaute à la retraite Mark Kelly avait permis aux démocrates d’obtenir le siège laissé vacant par la mort de John McCain, un républicain connu pour son opposition à Trump. M. Kelly se présente à nouveau, contre Blake Masters, un autre candidat qui a remis en question la victoire de Biden.

Wisconsin

PHOTO MORRY GASH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le sénateur républicain du Wisconsin, Ron Johnson

PHOTO STRINGER, ARCHIVES REUTERS Le candidat démocrate du Wisconsin au Sénat, Mandela Barnes 1 /2



Donald Trump avait réussi une percée en 2016 dans cet État bleu. Joe Biden l’a remporté par moins d’un point de pourcentage quatre ans plus tard. Les divisions restent bien ancrées dans les différentes parties de l’État. Le siège de l’actuel sénateur républicain Ron Johnson est en jeu. Celui qui a tenu des propos controversés pendant la pandémie se présente de nouveau, mais a refusé d’indiquer s’il allait accepter les résultats du vote. Son opposant Mandela Barnes s’est prononcé pour une diminution ou une réallocation des fonds destinés aux corps policiers – une thématique sur laquelle son adversaire l’a attaqué. La course pour le poste de gouverneur est également serrée, entre le démocrate Tony Evers, qui brigue de nouveau la fonction, et le républicain Tim Michaels – qui a déclaré qu’un républicain ne « perdrait plus jamais une élection » s’il était élu.

Michigan

PHOTO DIEU-NALIO CHERY, ARCHIVES REUTERS La candidate républicaine au poste de gouverneur du Michigan, Tudor Dixon

PHOTO BRITTANY GREESON, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES La gouverneure démocrate du Michigan, Gretchen Whitmer 1 /2



Le Michigan est l’un des cinq États où une question sur l’avortement est soumise au vote le 8 novembre – dans ce cas, les électeurs doivent se prononcer sur une proposition d’enchâsser le droit à l’interruption volontaire de grossesse dans la Constitution de l’État. Mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle cet État est sur le radar des analystes : le Michigan pivote entre le rouge et le bleu, avec des différences marquées d’une circonscription à l’autre. Donald Trump y a obtenu la majorité en 2016, avec 0,2 point de pourcentage d’avance. Comme Barack Obama, il s’est rendu dans cet État – où il n’a pas obtenu la majorité en 2020 – pour galvaniser les partisans. Deux femmes s’affrontent au poste de gouverneur : l’actuelle élue démocrate Gretchen Whitmer et la républicaine Tudor Dixon.

Ohio

PHOTO JOE MAIORANA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le candidat républicain de l’Ohio au Sénat, J. D. Vance

PHOTO PAUL VERNON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le représentant démocrate de l’Ohio et candidat au Sénat, Tim Ryan 1 /2



En 2020, Donald Trump a remporté la faveur des électeurs de l’Ohio, avec une avance de huit points de pourcentage sur Joe Biden. Le candidat républicain au poste de sénateur des États-Unis, J. D. Vance, courtise les électeurs de la classe moyenne blanche qui en arrache – une réalité avec laquelle il a lui-même grandi, comme il le répète dans ses discours. Après avoir critiqué l’ancien président, il a maintenant l’appui de Trump et le défend. Son opposant est un membre de la Chambre des représentants qui se présente au Sénat, Tim Ryan. Il a participé à la course à l’investiture pour tenter de devenir le candidat présidentiel pour les démocrates en 2020. Les deux hommes sont au coude à coude dans les sondages.

Géorgie

PHOTO DUSTIN CHAMBERS, ARCHIVES REUTERS Le gouverneur républicain de Géorgie, Brian Kemp

PHOTO JOHN BAZEMORE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS La candidate démocrate au poste de gouverneur en Géorgie, Stacey Abrams 1 /2



L’État du sud des États-Unis est au cœur d’une enquête, dans laquelle Donald Trump et ses alliés pourraient être accusés d’interférence avec le processus électoral. Si le républicain a visé le « Peach State » pour lui « trouver 11 780 voix », c’est parce que les écarts y sont minces. En date du 2 novembre, l’actuel sénateur démocrate Raphael Warnock menait par 0,4 point de pourcentage contre le républicain Herschel Walker – ancien joueur de football très médiatisé ces dernières semaines. En poste depuis 2019, l’actuel gouverneur républicain Brian Kemp a gagné la dernière élection par un point de pourcentage. Il affrontera de nouveau Stacey Abrams, figure démocrate bien en vue, qui aspire à devenir la première femme afro-américaine à ce poste.

Pennsylvanie

PHOTO RYAN COLLERD, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le candidat républicain de Pennsylvanie au Sénat, Mehmet Oz

PHOTO GENE J. PUSKAR, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le candidat démocrate de Pennsylvanie au Sénat, John Fetterman 1 /2



Mehmet Oz s’est fait connaître du grand public comme Dr. Oz, un médecin à la barre d’une émission de télévision. Il s’est lancé dans la course sous la bannière républicaine pour devenir sénateur de cet État pivot, un poste que le parti espère conserver. Il s’oppose à John Fetterman, lieutenant-gouverneur de l’État, qui semble avoir gardé des séquelles d’un AVC survenu en mai – ce qui suscite l’inquiétude des démocrates. Les centres urbains sont traditionnellement acquis aux démocrates, tandis que les campagnes sont plutôt républicaines, créant une course serrée aux différents postes. Les projecteurs sont aussi braqués sur l’élection du gouverneur de l’État, actuellement démocrate. Le républicain Doug Mastriano, sénateur d’État, brigue le poste. Il est connu pour ses positions alignées sur les théories du complot et pour sa participation dans les évènements du Capitole à Washington le 6 janvier 2021.

New Hampshire

PHOTO JOHN TULLY, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Le candidat républicain du New Hampshire au Sénat, Don Bolduc

PHOTO MARY SCHWALM, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS La sénatrice démocrate du New Hampshire, Maggie Hassan 1 /2



Les élections ont-elles été volées à Donald Trump ou Joe Biden a-t-il remporté la victoire ? Le candidat républicain du New Hampshire pour un poste de sénateur, Don Bolduc, semble balancer entre les deux idées depuis 2020. Le général à la retraite, fan des théories du complot, est perçu comme particulièrement à droite. Ce qui ne l’empêche pas de talonner l’actuelle sénatrice démocrate Maggie Hassan, qui a remporté la dernière élection par quelque 1000 voix. La question de l’avortement pourrait cependant pousser les indécis plus progressistes à voter pour elle. Le républicain qui siège actuellement comme gouverneur de l’État, Chris Sununu, a gagné les élections en 2020 avec une confortable avance et pourrait être réélu.

Avec le New York Times, CNN, le Guardian