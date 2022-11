(Washington) Plus que quelques heures et les amateurs de loterie aux États-Unis sauront ce samedi si le montant astronomique de 1,6 milliard de dollars US du Powerball — un record mondial — a trouvé preneur.

Agence France-Presse

La possibilité de remporter cette manne faisait samedi tourner quelques têtes à Washington.

« Des maisons de rêve, des voyages, aider la famille et les amis », liste Dontel Ducksworth, 28 ans, dans un magasin de la capitale américain où l’on peut acheter les billets du Powerball. « Mais il faut d’abord prendre soin de soi. »

« Je répète “Bonne chance !” », confie le buraliste Bezu Wondi, face au flux régulier de clients venus tenter leur chance avant le tirage à 22 h 59.

Un billet coûte 2 dollars.

Les chances de remporter le gros lot ne sont que d’un sur 292,2 millions. À titre de comparaison, la probabilité d’être frappé par la foudre est d’un sur un million, selon les autorités sanitaires américaines.

Et si plusieurs personnes choisissent la combinaison gagnante, elles devront partager le pactole.

Le ou les heureux élus devront choisir entre recevoir l’intégralité de la somme, mais via des paiements étalés sur trois décennies, ou être payés en une seule fois, à hauteur de 782,4 millions, selon une estimation de Powerball.