Peu d’avancées dans le plan de migration climatique de Joe Biden

(San Diego) Peu de temps après son entrée en fonction, le président des États-Unis Joe Biden a publié ce qui a été largement salué comme un décret exécutif historique appelant le gouvernement américain à étudier et à planifier l’impact du changement climatique sur la migration. Moins d’un an plus tard, son administration a publié la première évaluation du gouvernement américain des vastes effets du réchauffement de la Terre sur la sécurité internationale et le déplacement des personnes.