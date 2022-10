Une récente recherche indique que 196 anciens combattants américains se présentent comme candidats aux élections de mi-mandat au Congrès des États-Unis.

André Duchesne La Presse

Il s’agit d’une hausse de 7 % par rapport aux élections de 2020 et du plus haut total depuis l’élection présidentielle de 2012. De ces 196 personnes, la très grande majorité (184) se présente pour un poste à la Chambre des représentants alors que 12 autres tentent de gagner un siège au Sénat. Cette remontée est cependant loin de chiffres antérieurs.

En 1973, on dénombrait 401 représentants et sénateurs siégeant au Congrès. Le bassin était sans doute beaucoup plus large avec de nombreux anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale. Des 196 candidats en 2022, 126 se présentent pour les républicains et 66 pour les démocrates. Quatre autres viennent de formations marginales ou sont indépendants.

Selon le Military Times, plusieurs de ces candidats risquent d’être déçus le soir du 8 novembre, car ils se présentent dans des districts ou États (pour les postes de sénateur) où leurs chances de gagner sont minces. Au Canada, on compte actuellement 18 personnes – 14 députés et 4 sénateurs – siégeant au Parlement.

Avec Veterans Campaign et Military Times