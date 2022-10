La course pour le poste de gouverneur s’est énormément resserrée au Michigan, où seulement cinq points de pourcentage séparent maintenant la gouverneure démocrate sortante, Gretchen Whitmer (48,6 %), de la candidate républicaine et nouvelle venue en politique active Tudor Dixon (43,3 %).

André Duchesne La Presse

La compilation des chiffres des plus récents sondages vient du site spécialisé Real Clear Politics. Au 14 août 2022, l’avance de Mme Whitmer était de 17 points. Elle est passée à 9 % à la fin d’août et était demeurée stable jusqu’à la mi-octobre.

« Barack Obama prévoyait faire campagne pour les démocrates en Géorgie et au Wisconsin. On annonce qu’il ajoute le Michigan », a relevé sur Twitter Rafael Jacob, chercheur associé à la Chaire Raoul-Dandurand, en soulignant que l’avance de Mme Whitmer a « fondu de plus de la moitié ».

Le 16 octobre, en entrevue avec La Presse, le professeur Matthew Grossmann, de l’Université de l’État du Michigan, avait fait remarquer que Gretchen Whitmer avait essentiellement centré sa campagne sur le fait que sa rivale est antiavortement. L’écart entre les deux candidates s’est resserré à la suite du débat auquel elles ont participé le 13 octobre à Grand Rapids.

Avec Real Clear Politics et The Michigan Chronicle