PHOTO WHITNEY CURTIS, THE NEW YORK TIMES

Besoin urgent : des enseignants dans des districts en difficulté, certifiés en mathématiques ou en éducation spécialisée. Avantages : peut-être une augmentation de salaire, ou une semaine de quatre jours ?

Jacey Fortin et Eliza Fawcett The New York Times

Le nouveau trimestre d’automne vient de commencer à Mesa, en Arizona, et l’école secondaire de Westwood manque d’enseignants de mathématiques.

École publique qui accueille plus de 3000 élèves dans cette ville désertique et peuplée située à l’est de Phoenix, Westwood a encore trois postes à pourvoir dans cette matière. Le directeur, Christopher Gilmore, n’a jamais commencé l’année là-bas avec autant de postes vacants en mathématiques.

« C’est un peu déconcertant, dit-il, d’entamer une année scolaire en sachant que nous n’avons pas un personnel complet. »

Westwood, où la plupart des élèves ont droit à un repas gratuit ou à prix réduit, est l’une des nombreuses écoles publiques des États-Unis qui ouvrent leurs portes avec moins d’enseignants qu’elles ne l’espéraient. Selon une enquête nationale réalisée par Education Week, près des trois quarts des directeurs d’école et des responsables de district ont déclaré cet été que le nombre de candidats à l’enseignement n’était pas suffisant pour pourvoir leurs postes vacants. D’autres enquêtes publiées cette année suggèrent que les parents sont très préoccupés par la dotation en personnel et que de nombreux enseignants envisagent de quitter l’école.

Mais si la pandémie a créé une demande urgente d’enseignants dans certaines régions, tous les districts ne souffrent pas de pénurie. Le besoin d’enseignants est déterminé par une interaction complexe entre l’offre et la demande sur un marché du travail tendu. Le salaire est important, tout comme le lieu de travail : les écoles de banlieue qui offrent un bon salaire attirent généralement plus de candidats.

Selon les experts, on peut même s’attendre à ce que la récente crise de la pandémie aggrave les anciennes inégalités.

« C’est complexe, et cela remonte à avant la pandémie », a indiqué Desiree Carver-Thomas, analyste au Learning Policy Institute. « Les écoles qui accueillent davantage d’élèves de couleur et d’élèves issus de familles à faibles revenus sont souvent les plus touchées par la pénurie d’enseignants. »

Pendant de nombreuses années, il a également été particulièrement difficile de trouver des enseignants dans des matières comme les mathématiques et l’éducation spécialisée, ou de pourvoir des postes dans les écoles rurales. Et il y a toujours eu un besoin criant d’enseignants de couleur aux États-Unis. Selon les données fédérales recueillies au cours de l’année scolaire s’achevant en 2018, près de 80 % des enseignants des écoles publiques étaient blancs. La plupart de leurs élèves ne l’étaient pas.

En Arizona, où les salaires de départ des enseignants sont inférieurs à la moyenne nationale, les pénuries sont « graves » dans tous les domaines, a affirmé Justin Wing, surintendant adjoint des ressources humaines des Mesa Public Schools, le district où travaille M. Gilmore.

« J’ai l’impression que c’est le cas depuis au moins dix ans », a confirmé Justin Wing, qui est également analyste pour l’Arizona School Personnel Administrators Association. Mais cette année, selon lui, semble encore pire.

Il attribue le problème en partie aux bas salaires et il a vu des districts d’États voisins, comme le Texas et le Nevada, remuer le couteau dans la plaie en annonçant les salaires de leurs enseignants sur les réseaux sociaux et sur des panneaux d’affichage le long des routes de l’Arizona.

Selon les données de Justin Wing pour la dernière année scolaire, près de quatre postes d’enseignant sur cinq (mesurés en termes d’équivalents temps plein) dans les écoles de l’Arizona ont dû être pourvus de manière moins qu’idéale – par du personnel de soutien, par exemple, ou des enseignants en formation.

Et près du tiers des postes sont restés vacants, ce qui signifie souvent que les enseignants en place ont dû assumer davantage de cours.

Le défi pour les districts en difficulté consiste à pourvoir les postes de manière à non seulement remplir les sièges, mais aussi bien servir les élèves, a souligné Tequilla Brownie, présidente-directrice générale de TNTP, une organisation à but non lucratif qui fournit des services de conseil aux districts en matière de dotation en personnel et de réussite scolaire.

PHOTO WHITNEY CURTIS, THE NEW YORK TIMES Classe de musique à l’école intermédiaire de Hallsville, au Missouri

« À l’heure actuelle, tout le monde ne fait que parler, franchement, de bras valides, a-t-elle dit. La qualité des enseignants compte toujours. Mais vous ne parviendrez jamais à la qualité si vous ne parvenez pas d’abord à la quantité. »

Au cours des deux dernières années, plusieurs États, dont le Nouveau-Mexique, la Floride, l’Alabama et le Mississippi, ont tenté de remédier à la pénurie ou de l’anticiper en augmentant les salaires des enseignants.

D’autres ont assoupli les conditions de certification. En Arizona, une nouvelle loi permet aux aspirants enseignants sans baccalauréat d’acquérir plus facilement une expérience professionnelle en classe. En Floride, où les responsables de l’État ont signalé l’an dernier plus de 4000 postes vacants d’enseignant, certains vétérans de l’armée peuvent obtenir un certificat d’enseignement temporaire.

Semaine de quatre jours

Et dans certains districts ruraux, où les augmentations de salaire peuvent être hors de portée, les responsables scolaires suppriment des journées entières d’enseignement.

Au Missouri, où les enseignants reçoivent en moyenne des salaires parmi les plus bas du pays, John Downs, directeur du district scolaire rural de Hallsville, a déclaré que le bassin de candidats qualifiés s’est pratiquement tari ces dernières années. Quelques jours avant le début de l’année scolaire, des postes d’orthophoniste et de professeur de mathématiques n’étaient toujours pas pourvus.

Cette année, les écoles de Hallsville tentent de séduire les éducateurs avec une semaine de travail de quatre jours. « Nous sommes en concurrence avec des districts plus riches qui peuvent offrir des paquets de prestations salariales plus intéressants, a déclaré M. Downs. Nous avons donc décidé de sortir des sentiers battus. »

Hallsville n’est pas seul. Au Missouri, 25 % des districts adopteront un horaire de quatre jours à l’automne. La semaine condensée est courante au Nouveau-Mexique, au Colorado, en Oregon, en Idaho et au Dakota du Sud, et commence à apparaître dans d’autres États comme le Texas.

On ne sait toujours pas comment le modèle de quatre jours – qui prévoit des journées d’école plus longues, mais des semaines plus courtes – influe sur l’apprentissage. Si les enfants et les familles peuvent bénéficier de la flexibilité d’un week-end de trois jours, certaines recherches suggèrent que les résultats des élèves peuvent souffrir si le nombre total d’heures d’enseignement diminue de manière significative.

PHOTO WHITNEY CURTIS, THE NEW YORK TIMES Shauna Woods, enseignante de troisième année, organise des manuels de mathématiques dans sa classe à l’école intermédiaire de Hallsville (Missouri), le 12 août 2022.

Shauna Woods, enseignante de troisième année à Hallsville, a indiqué que les éducateurs étaient impatients d’avoir des lundis de congé, surtout après deux années difficiles passées à aider les élèves à faire face à la pandémie. En prévision de ce changement, a-t-elle dit, « la seule chose dont les enseignants de mon district n’arrêtaient pas de parler, c’était : ‟Ce ne sera pas comme ça l’année prochaine. Ce sera mieux l’année prochaine ». »

Bien que les pénuries dans de nombreux districts soient alarmantes, a déclaré Kim A. Anderson, directrice exécutive de la National Education Association, les nouvelles ne sont pas toutes mauvaises.

« Nous faisons, en fait, des progrès en ce qui concerne la pénurie d’éducateurs », a-t-elle assuré, ajoutant que l’augmentation du financement des districts, ainsi que le plan de sauvetage américain, adopté par le Congrès en mars 2021, contribuaient à inverser la tendance.

En Virginie, où les salaires de départ des enseignants ont tendance à être plus élevés que la moyenne nationale, les écoles publiques du Prince William County, l’un des plus grands districts de l’État, offrent plus de 53 000 $ aux nouveaux enseignants titulaires d’un baccalauréat. Les enseignants ayant de l’expérience ou des diplômes supérieurs peuvent gagner des dizaines de milliers de dollars de plus.

PHOTO SHARUN HUANG, THE NEW YORK TIMES Lisa Harris, professeure d’algèbre à la Patriot High School de Nokesville, en Virginie, le 16 août 2022

Lisa Harris, professeure d’algèbre à la Patriot High School de Nokesville, a déclaré qu’elle enseignait depuis 22 ans et qu’elle n’avait jamais voulu quitter la profession. « En ce qui concerne la pénurie d’enseignants, je vois bien sûr les nouvelles, a-t-elle affirmé. Vous en entendez parler sur le plan national. J’en suis consciente. Mais honnêtement, dans les écoles du comté de Prince William, je ne vois rien de tel. »

En fait, de nombreuses écoles du comté de Prince William ont vu exactement le contraire. Pour l’année scolaire en cours, qui a débuté le 22 août, le district a créé des centaines de nouveaux postes d’enseignant et d’assistant pédagogique par rapport à l’année dernière.

Tout au long de l’année, les administrateurs sont à l’affût de candidats potentiels, en particulier ceux qui possèdent des certifications en mathématiques, en sciences, en éducation spécialisée et en éducation multilingue.

« C’est une blague entre nous qui travaillons dans les RH », a indiqué Michelle Colbert, qui travaille dans les ressources humaines du district. « Quand vous allez à un salon universitaire et que vous voyez un candidat en mathématiques, alors c’est comme si chaque personne dans la salle se dirigeait vers ce candidat. »

PHOTO JIM WILSON, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Un élève travaille pendant un cours de mathématiques à l’école secondaire George Washington de San Francisco, le 27 octobre 2021.

En fait, dans certains districts, les postes vacants d’enseignant peuvent être attribués non seulement à la rotation, mais aussi à la création de nouveaux postes, a expliqué Richard Ingersoll, expert en dotation en personnel éducatif à la Graduate School of Education de l’Université de Pennsylvanie.

Cela peut fausser la perception des pénuries, surtout dans le contexte des tendances à long terme. Selon les données fédérales, le nombre total de personnes travaillant dans l’enseignement public a augmenté depuis une dizaine d’années, en partie à la suite des nombreuses pertes subies après la récession de 2008. Selon les recherches de M. Ingersoll, le nombre d’enseignants a augmenté plus rapidement que le nombre d’élèves. (Cela pourrait continuer. Le nombre d’étudiants a chuté pendant la pandémie, et il pourrait continuer à diminuer dans les années à venir en raison des changements démographiques.)

Mais dans les endroits où les salaires sont chroniquement bas, la pandémie n’a fait qu’aggraver le sentiment des enseignants d’être sous-estimés, a indiqué Brent Maddin, qui dirige l’initiative Next Education Workforce pour les enseignants à l’Université d’État de l’Arizona. « Si nous voulons sérieusement recruter des personnes dans la profession et les retenir, nous devons nous concentrer sur les conditions de travail, en plus des éléments tels que la rémunération », a-t-il souligné.

Ce texte a initialement été publié dans le New York Times.