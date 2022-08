(Los Angeles) Une « dangereuse » vague de chaleur s’installait mardi dans le sud-ouest des États-Unis, avec des températures très élevées attendues pour le reste de la semaine.

Agence France-Presse

Selon les météorologues, le mercure pourrait atteindre les 44 degrés en banlieue de Los Angeles au moment où un dôme de chaleur prend pied dans des régions de Californie, du Nevada et de l’Arizona.

« Des conditions dangereusement chaudes sont attendues toute la semaine », ont indiqué les services météorologiques américains.

« Une période prolongée de chaleur excessive va augmenter considérablement le risque de maladies liées à la chaleur, en particulier pour les personnes travaillant ou participant à des activités en plein air », ont-ils ajouté.

Les températures nocturnes ne devraient pas être beaucoup moins élevées et n’offriront donc pas de réel répit.

La chaleur était déjà étouffante mardi à Los Angeles et dans ses environs et ce n’est que le début, selon David Sweet, météorologue à Oxnard, en Californie.

« Nous avons une vague de chaleur qui va commencer mercredi et se poursuivre au moins jusqu’à lundi de la semaine prochaine », a-t-il dit à l’AFP.

« Au cours de cette période, nous aurons des conditions assez chaudes pour qu’il y ait une alerte à la chaleur excessive », a-t-il ajouté.

Il n’est pas inhabituel que le sud de la Californie vive des vagues de chaleur en septembre, mais les températures dépassant les 37 ou 38 degrés sont considérées comme très chaudes même pour une région presque toujours ensoleillée.

Cette nouvelle intervient alors que des pans entiers du sud-ouest du pays ont récemment été frappés par des orages d’une rare intensité et des pluies torrentielles.

Les scientifiques mettent en garde depuis des années sur l’impact du réchauffement climatique provoqué notamment par le recours aux énergies fossiles et l’émission de gaz à effet de serre, qui apparaît désormais au grand jour pour des millions de personnes.

Des tempêtes qui auparavant étaient des phénomènes météo rarissimes deviennent ainsi aujourd’hui plus intenses et plus fréquentes, avec des effets potentiellement dévastateurs, préviennent les experts.