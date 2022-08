Biden et les démocrates retrouvent des couleurs avant les élections de mi-mandat

(Washington) Des réformes qui avancent, des sondages qui frémissent, et surtout un débat sur l’avortement qui n’en finit plus de plomber le camp républicain : avant les élections de mi-mandat de novembre, les démocrates américains et leur chef de file Joe Biden retrouvent des couleurs.