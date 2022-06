« Jour difficile », « recul pour le droit des femmes », « droit bafoué » : l’annulation du jugement Roe c. Wade vendredi par la Cour suprême a provoqué choc et indignation à travers le monde, mais aussi au Québec.

Alice Girard-Bossé La Presse

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« C’est un jour difficile pour des millions d’Américaines qui ne seront plus protégées par la constitution. Leur droit de choisir ne sera plus garanti », laisse tomber Valérie Beaudoin, chercheuse associée à la Chaire Raoul-Dandurand.

Cette décision ne rend pas les interruptions de grossesse illégales, mais donne la liberté à chaque État de l’autoriser ou non. De nombreux États, surtout dans le sud et le centre plus conservateurs et religieux, pourraient les bannir à plus ou moins court terme.

Pour Louise Langevin, spécialiste des droits à l’autonomie procréative de l’Université Laval, la journée du 24 juin marquera sans contredit « un recul pour les droits des femmes ». « Pauvres femmes. On pensait que c’était acquis. C’est très triste ce qui se passe. On est dans une période difficile, avec la montée de la droite un peu partout. On élimine des droits fondamentaux. Et ce sont les femmes qui écopent d’abord, évidemment », dénonce-t-elle.

« Cela dit, ça ne diminuera pas le nombre d’avortements aux États-Unis, estime la spécialiste. Ils vont simplement se faire autrement. Et les femmes qui ont les moyens vont aller dans les États où ça demeurera permis de se faire avorter », raisonne Mme Langevin.

Des impacts à l’échelle nationale

Les expertes s’inquiètent surtout que les femmes « plus pauvres, plus jeunes » ou encore racisées soient les plus touchées. « C’est dramatique, parce que ce sont les femmes qui sont plus défavorisées, isolées et marginalisées qui vont devoir payer le prix, parce qu’elles n’auront pas nécessairement les moyens de se rendre dans un autre État pour avoir une intervention », dit Mme Beaudoin.

« Ce ne seront pas les femmes blanches, éduquées et qui ont de l’argent qui en souffriront le plus, ça c’est certain », renchéri Mme Langevin.

Par ailleurs, on peut s’attendre à un flot de gens qui veulent se faire avorter dans les États plus progressistes, indique Mme Beaudoin. « Ça va être difficile, parce que ça va aussi restreindre l’accès des femmes en Californie, par exemple, parce que la demande va être beaucoup plus élevée », dit-elle.

Et ici, au Canada ?

« Il y a peut-être des gens qui vont venir au Canada, pour se faire avorter », indique Mme Beaudoin. C’est le cas principalement pour les provinces des prairies qui sont moins entourées d’états progressistes, explique-t-elle. Elle estime par ailleurs que la question de l’avortement reviendra dans le débat politique au Canada.

S’il faut certes « demeurer vigilants » au Canada, le droit à l’avortement demeure « blindé » de notre côté de la frontière, assure toutefois Louise Langevin. « Ça ne change rien à notre droit, qui est très clair au Québec et au Canada sur le sujet. Notre système de justice est aussi très différent. La Cour suprême aux États-Unis est éminemment politique. Et pour les Américains, la question de l’avortement est beaucoup plus clivante. Le contexte n’est pas du tout le même », affirme-t-elle, en appelant à être « solidaires » avec toutes ces femmes.

Avec l’Agence France-Presse