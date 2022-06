Port d’armes en public

New York dénonce l’arrêt de la Cour suprême

(New York) Une décision « scandaleuse » et « stupide » qui risque de transformer New York en « Far West » : dirigeants et habitants de l’État à la législation parmi les plus strictes des États-Unis sur les armes à feu, ont dénoncé l’arrêt jeudi de la Cour suprême qui consacre le droit des Américains à sortir armés de chez eux.