Six morts dans un écrasement d’hélicoptère aux États-Unis

(Washington) Un hélicoptère datant de l’époque de la guerre du Vietnam et utilisé pour des vols touristiques s’est écrasé mercredi dans une zone rurale de l’État américain de Virginie-Occidentale, tuant les six personnes à bord, ont indiqué les autorités et les médias locaux.