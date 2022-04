(Des Moines) Un détenu de la prison du Colorado a été déclaré positif à la grippe aviaire, devenant ainsi le premier cas confirmé récent d’un humain infecté par cette maladie qui a entraîné la mort de millions de poulets et de dindes. Mais les autorités fédérales américaines entrevoient peu de menaces pour le grand public.

David Pitt Associated Press

Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont révélé jeudi soir que l’homme qui avait été déclaré positif retirait des poulets d’une ferme infectée, dans le cadre d’un programme de préparation à la remise en liberté.

Selon les CDC, il est possible que l’homme n’ait eu le virus que dans son nez, où l’on fait le test, mais que son organisme n’ait pas été infecté. Les responsables de la santé publique du Colorado ont déclaré que les tests répétés sur l’homme étaient négatifs pour la grippe aviaire.

L’homme, qui avait moins de 40 ans, a signalé de la fatigue pendant quelques jours, mais s’est depuis rétabli, ont indiqué des responsables de la santé publique et des CDC. Le détenu a été isolé et est traité avec un médicament antiviral. D’autres personnes impliquées dans l’opération d’enlèvement des poulets ont été déclarées négatives, mais elles seront testées à nouveau.

Les responsables de l’agriculture avaient signalé une éclosion dans une ferme du comté de Montrose, avec 58 000 poulets à griller reproducteurs. Lorsque la grippe aviaire a été détectée, les détenus ont été invités à participer à l’opération d’élimination des poulets.

Malgré cette infection, les CDC considèrent que la menace pour le grand public est faible, car la propagation du virus aux humains nécessite un contact étroit avec un oiseau infecté.

La souche actuelle de la grippe aviaire, H5N1, s’est propagée parmi les troupeaux de poulets et de dindes de basse-cour et commerciaux aux États-Unis depuis fin février. Des virus ont été trouvés chez des oiseaux commerciaux et de basse-cour américains dans 29 États et chez des oiseaux sauvages dans 34 États. Plus de 35 millions de poulets et de dindes ont été tués ou retirés pour éviter la propagation, a souligné le département américain de l’Agriculture.

Les CDC ont déclaré avoir suivi plus de 2500 personnes qui ont été exposées à des oiseaux infectés par le virus H5N1, mais qu’il s’agissait du seul cas confirmé à ce jour.