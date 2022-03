« Les États-Unis ont désormais partagé plus de 500 millions de doses de vaccin contre la COVID-19 sûres et efficaces, gratuites, à plus de 110 pays et économies à travers le monde, dans le seul but de sauver des vies », a affirmé le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken.

(Washington) Les États-Unis ont fourni 500 millions de doses de vaccins au reste du monde depuis que ce remède contre la COVID-19 a vu le jour, a annoncé jeudi le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken dans une déclaration transmise à l’AFP.

Agence France-Presse

« Les États-Unis ont désormais partagé plus de 500 millions de doses de vaccin contre la COVID-19 sûres et efficaces, gratuites, à plus de 110 pays et économies à travers le monde, dans le seul but de sauver des vies », a-t-il affirmé.

L’objectif total de Washington est de distribuer 1,1 milliard de doses.

Le secrétaire d’État a ajouté que depuis le début de la pandémie il y a un peu plus de deux ans, Washington avait apporté « près de vingt milliards de dollars en aide sanitaire, humanitaire, économique et au développement à plus de 120 pays ».

« Nous avons aussi investi et soutenu le développement de capacités de fabrication des vaccins anti-COVID-19 en Afrique et en Asie », a encore dit Antony Blinken, estimant que ce travail américain faisait « la différence à travers le monde ».

Il a cité des exemples de réussites et initiatives locales au Paraguay, en Zambie, au Malawi ou encore en Thaïlande avec l’aide des États-Unis.

« Ce travail est crucial, car la pandémie n’est pas terminée. Beaucoup de vies sont encore en danger à travers le monde, alors que les pays tentent de surmonter Omicron et font face à la possibilité de nouveaux variants », a insisté le secrétaire d’État.

Le président américain Joe Biden a assuré à plusieurs reprises que son pays serait « l’arsenal de vaccins du monde ».

Son administration répète par ailleurs que les dons de vaccins américains se font sans conditions, et non dans le but de pousser des objectifs diplomatiques ou stratégiques.