Ken Sayen déneige une rue et des trottoirs de son voisinage lors d’une tempête à Toledo, en Ohio, le 3 février.

Une puissante et tardive tempête hivernale qui combine des rivières d’humidité et du temps très froid devrait déposer de la neige du sud profond des États-Unis jusqu’à la frontière avec le Canada pendant la fin de semaine, préviennent les météorologues.

Associated Press

Les accumulations de neige varieront d’une dizaine de centimètres sur le nord de l’Alabama et du Mississippi à une trentaine dans le nord du Maine. La tempête pourrait interférer avec les déplacements et causer des pannes de courant dans une vaste région de l’est des États-Unis, de tard vendredi jusqu’au début de la semaine prochaine.

Certains qualifient la tempête de « bombe météorologique ».

« Avec cette bombe météorologique, la plus grande inquiétude est possiblement son arrivée si tard pendant la saison et le fait qu’elle survole l’intérieur des terres », a dit Judah Cohen, un météorologue du groupe Atmospheric Environmental Research.

Et c’est une mauvaise nouvelle pour les plantes qui pensent que le printemps est déjà là.

Plusieurs récoltes et plantes du sud-est des États-Unis ont commencé à sortir de terre en raison du temps doux. Les températures très froides, et qui pourraient battre des records, qui sont attendues après la bombe météorologique pourraient causer de lourds dommages, a dit M. Cohen.

Une bombe météorologique désigne une tempête qui s’intensifie rapidement en perdant de la pression en peu de temps, soit au moins 24 millibars en 24 heures. Dans ce cas, des modèles informatiques prédisent que la tempête passera d’environ 1006 millibars en Alabama, à environ 976 quand elle arrivera à Boston, à environ 960 quand elle franchira la frontière canadienne.

Plusieurs bombes météorologiques se produisent chaque hiver dans l’Est, mais elles se forment habituellement au-dessus de l’océan et n’embêtent pratiquement personne, a dit M. Cohgen. Celle-ci est la troisième à matraquer la côte est cet hiver, a-t-il dit.

« Cette tempête se produit un peu plus proche de la terre ferme, donc elle retient un peu plus l’attention, parce que si c’est seulement une tempête pour les poissons, on s’en fiche un peu, a dit M. Cohen. Ce n’est pas si inhabituel. »

Mais puisqu’il commence à se faire tard pendant la saison, il pourrait très bien s’agir de la dernière bombe météorologique pour le Sud-Est, et possiblement même pour le reste de la côte, a estimé M. Cohen.

Le Service national météorologique des États-Unis a lancé un avertissement de tempête hivernale du sud profond jusqu’au nord du Maine.