(Saint Paul) Deux anciens policiers de Minneapolis accusés dans le procès pour le meurtre de George Floyd ont pris la barre des témoins mercredi pour contester l’affirmation des procureurs selon laquelle ils auraient violé les principes de leur formation de policiers et auraient dû intervenir pour empêcher l’agent Derek Chauvin de s’agenouiller sur le cou de l’homme noir.

Steve Karnowski et Tammy Webber Associated Press

J. Alexander Kueng et Tou Thao sont accusés, avec Thomas Lane, d’avoir violé les droits constitutionnels de George Floyd. M. Kueng s’est agenouillé sur le dos de M. Floyd, M. Lane lui a tenu les jambes et M. Thao a retenu les passants tandis que l’homme noir, âgé de 46 ans, était menotté, face contre terre dans la rue.

M. Thao a pris la parole pour une deuxième journée. Selon son témoignage, il était conscient que les supplications de George Floyd selon lesquelles il ne pouvait pas respirer devenaient de plus en plus faibles, mais il ne réalisait toujours pas que M. Floyd était en danger, alors même que les passants devenaient de plus en plus agités.

En contre-interrogatoire par la procureure LeeAnn Bell, M. Thao a déclaré qu’il n’avait transmis aucune des préoccupations des passants concernant le bien-être de M. Floyd aux autres officiers et qu’il n’avait pas vérifié son pouls après que des passants le lui aient demandé. Il a dit qu’il comptait sur les trois autres policiers présents sur les lieux pour répondre aux besoins médicaux de M. Floyd pendant qu’il contrôlait la foule et la circulation et qu’il ne pensait pas que le genou de M. Chauvin était sur le cou de M. Floyd.

J. Alexander Kueng a commencé son témoignage en décrivant les principes de sa formation de policier, y compris comment sécuriser une scène et la nécessité de vérifier le pouls du cou de quelqu’un s’il est en détresse.

Thomas Lane devrait également témoigner.

MM. Thao, Kueng et Lane sont accusés d’avoir privé George Floyd de soins médicaux. MM. Kueng et Thao sont également accusés de ne pas être intervenus dans le meurtre de mai 2020 qui a déclenché des manifestations dans le monde entier ainsi qu’un réexamen du racisme et de la police. Les accusations allèguent que les actions des policiers ont entraîné la mort de M. Floyd.

Les procureurs soutiennent que les policiers auraient dû intervenir pour stopper Derek Chauvin et qu’ils ont violé leur formation en ne roulant pas le corps de M. Floyd sur le côté afin qu’il puisse respirer ou en lui faisant une réanimation cardiorespiratoire (RCR) dès qu’il a cessé de respirer et qu’ils n’ont pas senti de pouls.

Les avocats de la défense soutiennent que le Département de police de Minneapolis a fourni une formation inadéquate et a appris aux cadets à obéir à leurs supérieurs. M. Chauvin, qui a été reconnu coupable de meurtre et d’homicide involontaire l’année dernière, était l’officier le plus haut gradé sur les lieux.

Mercredi, Mme Bell a demandé à M. Thao quelles mesures les policiers avaient prises pour aider M. Floyd. Il a répondu qu’ils attendaient les ambulanciers. Elle a également demandé s’il avait déjà dit à M. Chauvin de dégager le cou de M. Floyd.

« Je ne l’ai pas fait, a répondu M. Thao, ajoutant plus tard : je pense que je faisais confiance à un vétéran de 19 ans pour le comprendre. »

Lorsque Mme Bell a demandé à M. Thao s’il avait fait part à ses collègues de ses préoccupations concernant les passants, il a répondu : « Non ».

L’avocat de M. Thao, Robert Paule, a demandé pourquoi les policiers pensaient qu’il était important de garder M. Floyd retenu et M. Thao a déclaré qu’ils pensaient que George Floyd était dans un état de « délire agité » — une condition contestée dans laquelle quelqu’un aurait une force extraordinaire — et avait besoin de soins médicaux des ambulanciers « que nous n’étions pas capables de prodiguer ».

M. Paule a demandé s’ils avaient l’intention de causer du tort à M. Floyd.

« Oh non », a répondu M. Thao.

M. Thao a déclaré à son avocat qu’il avait compris que l’état de M. Floyd était critique lorsque les pompiers ont été invités à aider les ambulanciers qui l’avaient emmené à un autre endroit.

Il a également convenu avec la procureure que lorsqu’il a demandé une intervention paramédicale plus urgente, il savait que c’était « une question de vie ou de mort ». Mme Bell a demandé s’il avait répondu par radio pour dire qu’il suspectait un délire agité ou que Floyd ne parlait pas ou qu’il était inconscient, et M. Thao a répondu que non.

MM. Lane, Kueng et Thao feront également l’objet d’un procès distinct en juin pour avoir aidé et encouragé le meurtre et l’homicide involontaire. Tous les trois ont été libérés sous caution peu de temps après avoir été inculpés en juin 2020.

M. Chauvin a été reconnu coupable de meurtre et d’homicide involontaire par un tribunal d’État l’année dernière et a plaidé coupable à une accusation fédérale de droits civils. Il est en prison.