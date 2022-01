États-Unis

Poudrerie et risques d’inondations

Une tempête de neige s’abat sur Washington

(Washington) Après une période des fêtes marquée par des températures particulièrement douces, une tempête de neige a balayé lundi Washington et sa région, entraînant la fermeture des services fédéraux et des écoles, l’arrêt des bus, et accentuant les perturbations du trafic aérien.