États-Unis

Un an après l’assaut du Capitole

Biden et Trump s’affronteront à distance

(Washington) Un rappel de l’affrontement passé, peut-être la préfiguration de celui à venir : Joe Biden et Donald Trump prendront chacun la parole jeudi, un an après l’assaut du 6 janvier contre le Capitole, pour livrer deux visions plus irréconciliables que jamais.