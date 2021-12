PHOTO CHRISTOPHER GUESS, ARCHIVES NEW YORK TIMES

Annie Laurie Gaylor, co-présidente du groupe athée Freedom From Religion Foundation, et Dan Barker enregistrent leur émission de radio hebdomadaire « Freethought Radio » à Madison, Wisconsin, le 20 avril 2010. Une décennie plus tard, aux États-Unis, pays réputé très religieux, 29 % des adultes se considèrent comme « athées, agnostiques ou sans religion particulière », contre 16 % en 2007, la première fois que l’institut a mesuré cette tendance.