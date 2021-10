États-Unis

État de New York

L’ex-gouverneur Andrew Cuomo poursuivi pour agression sexuelle

(New York) L’ancien gouverneur de l’État de New York, Andrew Cuomo, a été inculpé jeudi devant un tribunal pour agression sexuelle sur une ancienne employée et comparaîtra pour une première audition le 17 novembre, nouvelle étape d’une affaire qui l’avait contraint à la démission cet été, a-t-on appris de source judiciaire.