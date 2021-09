États-Unis

Accord en vue entre Washington et Huawei pour un retour en Chine de sa directrice financière

(New York) Un accord va être entériné vendredi par un tribunal de New York entre les autorités américaines et la directrice financière du géant des télécommunications Huawei, mettant fin à trois ans de bataille judiciaire et de tensions entre Pékin, Washington et Ottawa.