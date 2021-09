États-Unis

La Constitution des États-Unis mise aux enchères pour 15 à 20 millions

(New York) Un rarissime exemplaire original de la Constitution américaine ratifiée le 17 septembre 1787 à Philadelphie sera bientôt mis aux enchères à New York pour une valeur estimée entre 15 et 20 millions de dollars, a annoncé vendredi la maison Sotheby’s.