(Washington) Le comité de la Chambre des représentants chargé d’enquêter sur l’assaut contre le Capitole des États-Unis a déposé une panoplie de requêtes vendredi réclamant l’accès aux données des entreprises exploitant des réseaux sociaux.

Michael Balsamo Associated Press

Ces demandes ont été transmises à divers géants des technologies, dont Google, Twitter, Facebook, YouTube et TikTok. D’autres plateformes comme Reddit, Parler, Telegram, 4chan et 8kun sont aussi visées.

Au total, ce sont 15 compagnies auxquelles le comité d’élus s’est adressé dans l’espoir d’obtenir tout document, analyse, étude ou rapport concernant la diffusion de désinformation au sujet de l’élection présidentielle de 2020, une tentative d’influence étrangère durant l’élection, des démarches pour empêcher la certification de l’élection et des « extrémistes domestiques violents » cherchant à renverser le résultat de l’élection, incluant en menant un assaut contre le Capitole.

Ces documents sont convoités pour alimenter ce qui s’annonce comme une longue enquête partisane et rancunière pour expliquer comment une foule enragée a pu pénétrer à l’intérieur du Capitole et interrompre la certification de la victoire du président démocrate Joe Biden. Un incident qui constitue la pire attaque contre le Congrès américain en deux siècles.

Plus tôt cette semaine, le comité a envoyé une autre requête dans le but d’obtenir des documents dans les agences de renseignement, les forces de l’ordre et d’autres organisations gouvernementales. Toutefois, la plus vaste requête déposée jusqu’ici s’adresse aux Archives nationales américaines à qui l’on réclame des informations au sujet de l’ex-président Donald Trump et de son entourage. M. Trump a accusé le comité de violer « les principes de privilège observés de longue date ».

Les membres du comité réfléchissent aussi à la possibilité de s’adresser aux compagnies de télécommunications pour obtenir les données téléphoniques de nombreuses personnes impliquées dans l’assaut, incluant des membres du Congrès. Ils cherchent à savoir qui savait quoi à propos de cette émeute et quand ils en ont été informés.

Avec leur slogan scandant « pendez Mike Pence », les émeutiers ont forcé les élus à fuir pour leur vie. La foule en colère a blessé des dizaines de policiers et causé plus d’un million de dollars en dommages.