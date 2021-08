États-Unis

Les États-Unis, un pays « bien plus multiracial » qu’il y a dix ans

(Washington) Le nombre d’habitants se définissant comme « blancs » aux États-Unis a baissé pour la première fois, selon le dernier recensement de 2020 qui montre un pays « bien plus multiracial » et plus urbain que dix ans plus tôt, ont expliqué jeudi ses responsables.