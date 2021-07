(Washington) Les recherches se sont poursuivies lundi, en Haïti, pour retrouver les tueurs et les cerveaux de l’assassinat du président Jovenel Moïse, tandis que Joe Biden a appelé les responsables politiques haïtiens à « s’unir ».

Alice Girard-Bossé La Presse

Le président des États-Unis, Joe Biden, a appelé lundi les responsables politiques haïtiens à « s’unir », alors que le pays est plongé dans l’instabilité depuis l’assassinat de son président.

« Le peuple d’Haïti mérite la paix et la sécurité » et « les dirigeants politiques doivent s’unir » en ce sens, a-t-il déclaré de la Maison-Blanche, en marge d’une réunion consacrée aux violences et aux armes à feu aux États-Unis.

Un peu plus tôt, la porte-parole de la Maison-Blanche Jen Psaki avait déploré l’« absence de visibilité sur la future direction politique » du pays.

Interrogée sur la possibilité d’un envoi de troupes américaines en Haïti, elle a estimé qu’une éventuelle décision à ce sujet était « en cours d’analyse » et assuré que « non », une telle option n’était pas exclue.

Washington appelle depuis le début de la crise à la tenue d’élections avant la fin de l’année.

Résidant de la Floride arrêté

Au total, 26 Colombiens sont soupçonnés d’être impliqués dans l’assassinat du président ; 18 d’entre eux ont été arrêtés, ainsi que 3 Haïtiens. Le chef de la police haïtienne, Léon Charles, a déclaré que cinq des suspects étaient toujours en fuite et qu’au moins trois avaient été tués.

PHOTO RICARDO ARDUENGO, ARCHIVES REUTERS Léon Charles, chef de la police nationale haïtienne, en conférence de presse dimanche

Le dernier suspect détenu est Christian Emmanuel Sanon, Haïtien vivant en Floride. L’homme âgé d’une soixante d’années se présente comme un médecin et a déjà accusé les dirigeants de son pays de corruption.

Le chef de la police a déclaré que, parmi les objets trouvés par les agents au domicile de Sanon en Haïti, figuraient un chapeau arborant le logo de la Drug Enforcement Administration (DEA), du département de la Justice des États-Unis, 20 boîtes de balles et des pièces d’armes à feu.

Au moins l’un des hommes arrêtés par les autorités haïtiennes travaillait auparavant comme informateur, a déclaré à CNN la DEA dans un communiqué.

L’autopsie terminée

L’autopsie du cadavre du président Jovenel Moïse a eu lieu, a appris lundi Le Nouvelliste, le plus important quotidien du pays. Des photographies et des radiographies de son corps ont également été diffusées.

Les photos du cadavre et des clichés de radiographies de différentes parties du corps de Jovenel Moïse ont provoqué un émoi dans la population. L’œil gauche du président a été crevé, et son corps aurait été criblé de 12 balles, a indiqué le quotidien haïtien. Plusieurs projectiles ont été aperçus au niveau de sa cage thoracique et de son bas-ventre. Son fémur gauche et son crâne ont été fracturés.

Le premier ministre, Claude Joseph, a annoncé lundi la création d’un comité responsable de l’organisation des funérailles nationales du président de la République.

PHOTO VALERIE BAERISWYL, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le premier ministre Claude Joseph en conférence de presse dimanche

Il a également déclaré que la femme de Moïse avait subi une intervention chirurgicale samedi, mais qu’elle se portait bien, ajoutant que l’enquête sur le meurtre restait une priorité pour le gouvernement.

Trois hommes au pouvoir

Le 7 juillet, Jovenel Moïse a été abattu par un groupe qui a pris d’assaut son domicile. L’assassinat du président a déstabilisé encore davantage cette nation de 11 millions d’habitants, déjà en proie à une immense pauvreté et à une insécurité extrême, que trois hommes disent désormais diriger.

Le premier ministre Joseph a assumé la direction et rapidement déclaré un état de siège de deux semaines dans le pays pour tenter de limiter la violence.

Certains remettent son autorité en question, puisque Jovenel Moïse avait déclaré Ariel Henry le nouveau premier ministre deux jours avant son assassinat.

La majorité des sénateurs encore en fonction ont signé vendredi soir une résolution offrant à Joseph Lambert le titre de président provisoire de la République.

Avec l’Associated Press, l’Agence France-Presse et Le Nouvelliste