(Miami) Un tribunal de Miami va devoir subir d’urgence des travaux de réparation après qu’un examen diligenté après l’effondrement d’un immeuble à Miami a révélé des problèmes de sécurité, ont annoncé les autorités vendredi.

Agence France-Presse

La décision d’examiner l’état du palais de justice du comté de Miami-Dade et d’autres bâtiments du comté a été prise « par excès de précautions », en réponse à l’effondrement de Champlain Towers South fin juin à Surfside, au nord de Miami, ont déclaré les responsables politiques et judiciaires dans un communiqué commun.

Au moins 79 personnes ont trouvé la mort dans l’effondrement de ce bâtiment de 12 étages et 61 personnes sont portées disparues. Les secours ont mis fin à leurs recherches de survivants.

« Le rapport de l’ingénieur sur le palais de justice a identifié des problèmes de sécurité à divers étages et a recommandé que les étages 16 et supérieurs soient fermés au personnel pendant que des réparations sont rapidement mises en œuvre », indique le communiqué, publié par la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cave, et des membres de l’institution judiciaire locale.

Ils n’ont pas donné de détails sur les problèmes de sécurité détectés ou les réparations nécessaires.

Le personnel, qui venait juste de revenir sur place en raison de la pandémie, va devoir se mettre en télétravail pendant la fermeture du bâtiment au public.