Elsa a fait un mort en Floride et plusieurs blessés

(Savannah) La tempête tropicale Elsa se fraye un chemin le long de la côte est américaine, après avoir tué au moins une personne en Floride et provoqué une tornade dans une base de la marine en Géorgie, renversant des véhicules récréatifs et projetant l’un d’eux dans un lac.

Russ Bynum et Curt Anderson Associated Press

Les vents d’Elsa se sont affaiblis à 65 km/h, mais des pluies torrentielles tombaient sur les Carolines alors que la tempête traversait la Caroline du Sud tôt jeudi, a déclaré le Centre national des ouragans dans sa dernière mise à jour. Elsa devait traverser la Caroline du Nord plus tard dans la journée, passer près des États du centre est de l’Atlantique jeudi soir et se déplacer près ou au-dessus du nord-est des États-Unis vendredi.

Un certain renforcement était possible jeudi soir et vendredi alors que le système se déplacera à proximité du nord-est des États-Unis.

Long Island à New York pourrait connaître des vents soutenus de force tempête tropicale tard dans la nuit de jeudi à vendredi matin, a prévenu le National Weather Service de New York.

Elsa a semblé épargner à la Floride des dommages importants, même si elle menaçait toujours de ses pluies torrentielles et provoquait plusieurs avertissements de tornade. Les côtes de la Géorgie et de la Caroline du Sud étaient sous avertissement de tempête tropicale. Les météorologues ont prédit qu’Elsa resterait une tempête tropicale jusqu’à vendredi et ont émis une veille de tempête tropicale de la Caroline du Nord au Massachusetts.

Les autorités de Jacksonville, en Floride, ont déclaré qu’une personne avait été tuée mercredi lorsqu’un arbre est tombé et a heurté deux voitures. Le National Weather Service a signalé des rafales de 80 km/h dans la ville. L’arbre est tombé lors de fortes pluies et personne d’autre n’a été blessé, selon le capitaine Eric Prosswimmer du service d’incendie de Jacksonville.

Dans le comté voisin de Camden, en Géorgie, une tornade a frappé un parc de véhicules récréatifs à la base de Kings Bay. Une dizaine de personnes ont été blessées et transportées en ambulance, a déclaré le porte-parole de la base, Scott Bassett. L’étendue de leurs blessures n’était pas immédiatement claire. Il a déclaré que certains bâtiments de la base semblaient également avoir été endommagés.

La tornade classée EF-2 a renversé plusieurs véhicules récréatifs, projetant l’un des véhicules renversés à environ 61 mètres dans un lac, a déclaré le National Weather Service dans un rapport préliminaire tôt jeudi après que ses employés eurent examiné les dégâts. Des débris des autos-caravanes ont été éparpillés dans tout le parc, a indiqué l’agence.