États-Unis

La gare de Grand Central, nouveau centre de vaccination

(New York) Certains sont des étrangers venus droit de l’aéroport, d’autres des New-Yorkais qui veulent se faire vacciner le plus simplement possible : tout le monde peut, depuis mercredi, se faire immuniser contre la COVID-19 dans la belle gare de Grand Central à New York, dans le cadre d’un programme-pilote visant à convaincre les récalcitrants.