États-Unis

Le Pentagone annonce l’échec d’un test de missile intercontinental

(Washington) Les États-Unis ont annoncé mercredi l’échec d’un test de missile balistique intercontinental (ICBM) Minuteman III au décollage, précisant que le missile était non armé et qu’une enquête était en cours pour découvrir la cause du dysfonctionnement.