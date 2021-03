(Nouvelle-Orléans) Des sirènes ont retenti et des vents puissants ont balayé l’ouest de la Géorgie tôt vendredi, au moment où de violentes tempêtes matraquaient le sud des États-Unis, notamment en Alabama où des tornades ont fait au moins cinq morts, arraché des arbres et détruit des commerces.

Kevin McGill

The Associated Press

Les météorologues indiquent qu’une énorme et dangereuse tornade a frappé la région métropolitaine d’Atlanta vers minuit vendredi, et que l’alarme a été lancée dans plusieurs municipalités. On rapporte des arbres déracinés et des poteaux électriques brisés.

Les policiers du secteur ont demandé aux résidants de rester chez eux. On ne déplore aucune perte de vie pour le moment.

Cette tempête a frappé dans la foulée des tornades qui avaient dévasté l’Alabama jeudi, dont une qui aurait parcouru environ 150 kilomètres au sol.

Dans l’est de l’Alabama, le shérif du comté de Calhoun, Matthew Wade, a dit que cinq personnes ont perdu la vie quand une tornade a balayé des secteurs ruraux, ce qui a probablement empêché le bilan d’être encore plus lourd.

PHOTO TIRÉE DES RÉSEAUX SOCIAUX VIA REUTERS Des résidences de Pelham, en Alabama, ont été endommagées lors du passage d'une tornade.

Une « super cellule » a donné naissance à de multiples tornades qui se sont ensuite déplacées vers la Géorgie, a dit un météorologue de l’Agence météorologique des États-Unis.

Plusieurs conseils scolaires de la région ont décidé de fermer leurs portes vendredi ou de les ouvrir un peu plus tard.

Des secteurs du comté de Shelby — près de Birmingham, la plus grande ville de l’Alabama — ont été lourdement endommagés. Plusieurs résidences ont été anéanties. Un résidant a raconté à la presse locale s’être déplacé quelques instants seulement avant qu’une tornade n’arrache le toit et la moitié des murs de sa maison.

Plusieurs avions ont été détruits à l’aéroport municipal de Centreville, a dit le maire Mike Oakley, qui décrit aussi de lourds dégâts aux maisons, aux arbres et aux poteaux électriques.

Des orages violents ont également frappé le Tennessee, le Kentucky et les Carolines, et on s’inquiétait d’inondations en plusieurs endroits.

Au moins une femme est morte au Mississippi quand un arbre est tombé sur sa maison mobile.