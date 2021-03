Blinken promet la fermeté face à la Chine, « plus grand défi géopolitique du XXIe siècle »

(Washington) Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a érigé mercredi la compétition avec la Chine en « plus grand défi géopolitique du XXIe siècle » et en priorité de la politique étrangère de Joe Biden, promettant de conjuguer fermeté et dialogue.