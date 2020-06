La ville de New York a été le théâtre de nouvelles scènes de pillage, lundi soir.

Le couvre-feu à New York prolongé jusqu’à dimanche

(New York) Le couvre-feu instauré lundi à New York après des manifestations violentes et des pillages restera en vigueur jusqu’au dimanche 7 juin, a annoncé mardi le maire de la ville lors d’un point de presse.

Agence France-Presse

Instauré initialement à partir de 23 h, le couvre-feu entre en vigueur à partir de ce mardi dès 20 h et jusqu’à 5 h du matin, a précisé Bill de Blasio.

Malgré cette mesure inédite, la capitale économique américaine a été le théâtre de nouvelles scènes de pillage lundi soir, notamment dans le quartier de Midtown au coeur de Manhattan.