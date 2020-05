À Corona, quartier de New York affligé par le virus

(New York) Quelle macabre coïncidence. Le quartier de l’arrondissement de Queens appelé Corona, où ont vécu le musicien Louis Armstrong et le réalisateur Martin Scorsese, correspond au code régional où se trouve la plus grande concentration de cas de contamination au nouveau coronavirus aux États-Unis. La Presse s’y est promenée par une journée grise et froide de mai, afin de prendre le pouls de ses habitants. Rencontres.