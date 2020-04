(Washington) Le président Donald Trump a affirmé vendredi que le nombre de morts dues au coronavirus en Chine, d’où est partie la pandémie, était « bien plus élevé » que le bilan officiel fourni par les autorités chinoises.

Agence France-Presse

« La Chine vient d’annoncer le doublement du nombre des morts causées par l’Ennemi Invisible. Il est bien plus élevé que cela et bien plus élevé que celui des États-Unis ! » a tweeté M. Trump, après que la ville de Wuhan, où le virus est apparu fin 2019, a révisé son bilan à la hausse, portant à 4632 le bilan des décès enregistrés dans le pays. Les États-Unis eux comptent plus de 33 000 morts.