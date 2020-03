Primaires démocrates: Bernie Sanders veut rafler la mise en Californie

(Los Angeles) Paradoxe de la course à l’investiture démocrate, c’est un homme blanc de 78 ans et de la côte est des États-Unis qui est le grand favori des primaires en Californie, particulièrement auprès des Latino-Américains et des jeunes avides de changement : Bernie Sanders.