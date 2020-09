Twitter

La sécurité de comptes de politiciens et journalistes américains renforcée

(New York) Twitter a annoncé jeudi s’apprêter à améliorer la sécurité des comptes d’organisations et de personnalités politiques américaines, ainsi que ceux de journalistes et de médias, avant l’élection présidentielle de novembre et deux mois après un piratage spectaculaire sur la plateforme.