Face à la Chine, l’US Navy va devenir plus agile, plus autonome et plus létale

(Washington) Face à l’expansionnisme de la Chine dans le Pacifique, le Pentagone veut investir des milliards de dollars dans l’US Navy pour la rendre plus agile, plus autonome et plus létale, a déclaré mercredi le secrétaire américain de la Défense, Mark Esper.