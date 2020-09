États-Unis: 78 % des enfants morts de la COVID-19 appartenaient à des minorités

(Washington) Les enfants, adolescents et jeunes adultes des minorités hispanique, noire et amérindienne sont proportionnellement bien plus vulnérables à la COVID-19 que les personnes blanches aux États-Unis, selon une étude des Centres de prévention et lutte contre les maladies (CDC) publiée mardi.