(Lake Charles) La Louisiane s’attendait au pire jeudi au lever du jour avant de pouvoir constater l’ampleur des dégâts causés par l’arrivée dans la nuit de Laura, l’un des ouragans les plus violents à avoir jamais frappé cet État.

Gianrigo MARLETTA, avec Sébastien DUVAL à Washington

Agence France-Presse

Il a touché terre en catégorie 4 (sur 5) vers 1 h locale (2 h HAE) au niveau de la ville côtière de Cameron, près de la frontière avec le Texas, dans le golfe du Mexique, avec des vents soutenus de 240 km/h, selon le Centre national des ouragans (NHC).

Cela en fait le plus puissant à avoir touché la Louisiane depuis plus d’un siècle et demi, d’après les données compilées par un chercheur de l’université du Colorado spécialisé dans les ouragans, Philip Klotzbach.

Alors que le jour commençait à se lever sur la région, les premières images montraient les scènes de désolation habituelles : arbres et lignes électriques à terre, rues inondées ou couvertes de débris…

Plus d’un demi-million de personnes étaient privées d’électricité jeudi matin en Louisiane et au Texas, selon le site PowerOutage.us.

Des vidéos publiées sur son compte Twitter par le « chasseur de tempêtes » Reed Timmer témoignaient de la violence des vents, qui ont arraché les vitres de plusieurs bâtiments dans le centre de Lake Charles, ville de Louisiane connue pour ses raffineries de pétrole, principale ressource économique de la région.

« Les dégâts sont malheureusement importants et potentiellement catastrophiques plus au sud », a-t-il écrit.

Rétrogradé en catégorie 2

Selon le dernier bulletin du (NHC) à 8 h, l’ouragan a considérablement faibli après avoir touché terre, avec des vents soutenus de 160 km/h, ce qui le rétrograde en catégorie 2 sur l’échelle de Saffir-Simpson, qui en compte cinq.

Mais les météorologues continuaient de mettre en garde contre la montée des eaux, jusqu’assez loin dans les terres, alors que Laura poursuivait sa route vers le nord en direction de l’Arkansas, qu’elle doit atteindre la nuit prochaine.

« Il faudra plusieurs jours après le passage de la tempête pour que les eaux se retirent », prévient le NHC.

Quinze ans presque jour pour jour après l’ouragan Katrina, qui avait ravagé La Nouvelle-Orléans et profondément marqué les esprits en Louisiane, les autorités locales avaient appelé la population à la plus grande prudence.

Le NHC avait encouragé les habitants à se préparer à l’arrivée de Laura comme s’il s’agissait d’une tornade, en se tenant éloigné des fenêtres, sous une table et protégé de matelas ou de couvertures.

Plus d’1,5 million de personnes au total se trouvaient sous le coup d’ordres d’évacuation en Louisiane et au Texas, l’un des États américains les plus touchés par la pandémie de COVID-19.

De nouveaux protocoles ont d’ailleurs dû être mis en place dans les centres d’hébergement d’urgence afin de pouvoir faire respecter au mieux les gestes barrière.

La saison des ouragans dans l’Atlantique, qui dure officiellement du 1er juin au 30 novembre, s’annonce particulièrement intense cette année. Le Centre national des ouragans s’attend à 25 dépressions. Laura est déjà la douzième.

Elle avait déjà provoqué d’importantes inondations en Haïti et en République Dominicaine, entraînant la mort d’au moins 25 personnes.