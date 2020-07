L'ex-collaboratrice de Jeffrey Epstein arrêtée et inculpée de trafic de mineures

(New York) Ghislaine Maxwell, l’ex-collaboratrice de Jeffrey Epstein, accusée par plusieurs des victimes présumées de ce dernier d’avoir aidé à les recruter, a été arrêtée jeudi aux États-Unis et inculpée de trafic de mineures, près d’un an après le suicide en prison du financier new-yorkais.