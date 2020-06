(Washington) Le président Donald Trump a partagé dimanche, avant de la supprimer, la vidéo d’un affrontement entre plusieurs de ses soutiens et de ses opposants, où l’on voyait un homme hurler « white power », cri de ralliement des suprémacistes blancs.

Agence France-Presse

Un utilisateur Twitter a publié cette vidéo, apparemment filmée dans une résidence privée pour retraités en Floride, de virulents affrontements verbaux entre pro et anti-Trump.

On y voit dès les premières secondes un homme conduisant une voiturette de golf ornée de pancartes « Trump 2020 » et « America First » être apostrophé par des manifestants qui le traitent de « raciste ».

« White power », leur répond-il alors deux fois, poing levé. « White power, voilà, white power. Vous avez entendu ça ? », réplique un de manifestants.

Donald Trump a relayé la vidéo en l’accompagnant du message « Merci aux super habitants des Villages », cette communauté pour les plus de 55 ans qui accueille 115 000 habitants dans le nord de la Floride.

CAPTURE D'ÉCRAN

Quelques heures plus tard, alors que la polémique commençait à monter dans les médias américains, Donald Trump a supprimé son retweet.

« Le président Trump est un grand fan des Villages. Il n’a pas entendu le message dans cette vidéo. Ce qu’il a vu, c’est un enthousiasme incroyable de la part de ses soutiens », a réagi un porte-parole de la Maison-Blanche, Judd Deere.