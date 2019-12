Fusillade près de New York: une épicerie casher délibérément visée, selon le maire

(New York) Les tireurs qui ont déclenché mardi une fusillade meurtrière à Jersey City, tout près de New York, ont visé délibérément une épicerie casher, a indiqué mercredi le maire de la ville, dénonçant l’antisémitisme et poussant le maire de New York à renforcer la protection de sites de la communauté juive.