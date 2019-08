Des candidats démocrates réunis dans l'Iowa contre les armes

« Nous devons bâtir une organisation plus grande et meilleure » que la NRA, « et les battre », a insisté ce petit candidat, estimant aussi que le sujet devrait être une priorité du prochain président.

Les débats parfois animés entre démocrates ont jusqu'ici été dominés par des sujets comme l'assurance-maladie et l'économie, mais le contrôle des armes à feu s'impose désormais dans leur campagne comme un thème plus rassembleur. D'autres favoris des sondages, dont l'ancien vice-président Joe Biden, qui fait pour l'instant la course en tête, ou le sénateur socialiste Bernie Sanders, participent aussi au forum organisé dans l'Iowa par l'association Everytown for Gun Safety.