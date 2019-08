Cinq ans après les émeutes de Ferguson, le père de Michael Brown veut rouvrir l'enquête

Le père de Michael Brown, un jeune Noir dont la mort il y a cinq ans sous les balles d'un policier blanc avait embrasé la ville de Ferguson et déclenché des manifestations dans tous les États-Unis, a demandé vendredi à la justice de rouvrir l'enquête sur les circonstances du drame.

« Je demande que les éléments soient examinés à nouveau et que les responsables rendent des comptes », a déclaré à la presse Michael Brown Senior à l'occasion du cinquième anniversaire de la mort de son fils, qui avait rouvert le débat sur les violences policières et le racisme persistant aux États-Unis.

Le 9 août 2014, « je n'ai pas pu le protéger et » ça me brise le coeur «, a ajouté M. Brown, selon des propos rapportés par le journal local St. Louis Post Dispatch. » Je vais me battre jusqu'à ma mort pour que justice soit rendue «, a-t-il encore lancé.

Son fils, âgé de 18 ans, avait été abattu alors qu'il n'était pas armé et ne semblait pas présenter de menace imminente.

Il a été » assassiné de sang froid « par » un lâche avec un insigne «, a accusé M. Brown, en référence à l'agent Darren Wilson qui a depuis quitté la police.

Le père endeuillé a précisé s'être entretenu avec le nouveau procureur local, Wesley Bell, un Noir qui a pris ses fonctions récemment, pour lui demander de rouvrir le dossier. Celui-ci est resté prudent sur les suites qu'il donnera à cette requête.